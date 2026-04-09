Куренков: Ситуация в Дагестане и Чечне отнесена к ЧС федерального уровня

На территории Дагестана и Чечни установлен федеральный уровень реагирования, отметил Куренков.

Источник: Комсомольская правда

Глава МЧС РФ Александр Куренков на заседании правительственной комиссии в Махачкале заявил о решении отнести ситуацию с паводками в Чечне и Дагестане к ЧС федерального характера.

Министр подчеркнул, что это решение принято на основе сложившейся ситуации и с учетом заслушанных докладов.

«…Принято решение обстановку на территории Республики Дагестан и Чеченской Республики отнести к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования», — отметил Куренков.

Как писал сайт KP.RU, 7 апреля Александр Куренков заявил, что региональный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Дагестане из-за проливных дождей в ближайшее время будет повышен до федерального уровня. По его словам, во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти ведется работа по оперативной оценке ущерба.

Тогда же глава ведомства сообщил, что под водой в Дагестане оказались более 6 тысяч домов в 25 населенных пунктах.