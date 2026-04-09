Куренков: Ситуация в Дагестане и Чечне отнесена к ЧС федерального уровня

Как писал сайт KP.RU, 7 апреля Александр Куренков заявил, что региональный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Дагестане из-за проливных дождей в ближайшее время будет повышен до федерального уровня. По его словам, во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти ведется работа по оперативной оценке ущерба.