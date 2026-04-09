«Торпедо» уступило «Металлургу» в первой игре четвертьфинала плей-офф 3:4

ХК «Торпедо» в упорной борьбе уступил «Металлургу» в первой игре четвертьфинала плей-офф Кубка Гагарина. Матч проходил в Магнитогорске 9 апреля 2026 года.
Хозяева открыли счет уже на четвертой минуте встречи. Через три минуты они уже вели с перевесом в две шайбы. Однако торпедовцы собрались и забили две ответные шайбы. Голами отметились Владислав Фирстов и Василий Атанасов.
Во втором периоде «Металлург» забросил еще два гола. В составе «Торпедо» Фирстов дубль оформил. Но этого не хватило, чтобы перевести игру в овер-тайм. Встреча завершилась со счетом 3:4 не в пользу «Торпедо».