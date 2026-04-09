Какой сегодня праздник: День братьев и сестёр

Сегодня День банана. Его отмечают 10 апреля, потому что в этот день в 1963 году в Лондоне впервые начали продавать бананы. Ежегодно в мире съедают более 100 миллиардов бананов. Мировой урожай составляет около 102 миллионов тонн в год. Бананы выращивают более чем в 135 странах с тропическим климатом (Юго‑Восточная Азия, Латинская Америка, Африка, Канарские острова). Из почти тысячи видов съедобны лишь шесть. А вы знали, что ботанически банан — это ягода, а не фрукт, а «банановая пальма» на самом деле — самое крупное травянистое растение, а не дерево?!