Какой сегодня праздник: День братьев и сестёр

День братьев и сестер— семейный праздник, посвященный укреплению родственных связей между братьями и сестрами. Инициатива принадлежит Клаудии Эварт (США) В детстве она потеряла брата Алана и сестру Лизетт. В память о близких в 1995 году предложила учредить День братьев и сестер и выбрала дату 10 апреля — день рождения сестры Лизетт. В России День братьев и сестер начали отмечать в 2000-х годах, но массово — с 2010-х годов, постепенно подхватывая международную инициативу. Хотя официального статуса в России праздник не имеет, его отмечают все активнее — особенно среди молодежи, педагогов и семей, ценящих теплые родственные связи.
Глобальный день работы из дома призван подчеркнуть преимущества и вызовы удаленного формата работы. Интересно, что еще 30−40 лет назад работа на дому ассоциировалась преимущественно с людьми с ограниченными возможностями или выполнением простых задач. Сегодня же для многих профессий достаточно компьютера и доступа в интернет. В России праздник пока не получил широкого распространения, но его отмечают сторонники удаленной работы и фрилансеры.
Сегодня День банана. Его отмечают 10 апреля, потому что в этот день в 1963 году в Лондоне впервые начали продавать бананы. Ежегодно в мире съедают более 100 миллиардов бананов. Мировой урожай составляет около 102 миллионов тонн в год. Бананы выращивают более чем в 135 странах с тропическим климатом (Юго‑Восточная Азия, Латинская Америка, Африка, Канарские острова). Из почти тысячи видов съедобны лишь шесть. А вы знали, что ботанически банан — это ягода, а не фрукт, а «банановая пальма» на самом деле — самое крупное травянистое растение, а не дерево?!