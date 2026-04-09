Приангарье вошло в топ-10 лидеров по числу туристов за зимние месяцы

Иркутская область вошла в топ-10 регионов — лидеров по количеству туристов за зимние месяцы 2026 года, что соответствует целям нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в агентстве по туризму Приангарья.
Так, за январь-февраль 2026 года в регион совершили 214 тыс. поездок. В числе лидеров также Москва — 2 млн поездок, Краснодарский край — 1,1 млн, Московская область — 967 тыс., Санкт‑Петербург — 956 тыс. и Татарстан — 435 тысяч.
«Зимой 2026 года регион показал устойчивый рост интереса к Байкалу, уникальным природным достопримечательностям и ледовым событиям. Ключевыми территориями для посещения Приангарья в зимний сезон по-прежнему остаются Ольхонский и Слюдянский районы, Иркутский муниципальный округ, однако сейчас благодаря конкурсам по благоустройству туристических центров городов спрос повышается и на муниципалитеты, отдаленные от Байкала. Продолжим работу в этом направлении», — отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Николаева.
Напомним, по итогам 2025 года регион вошел в топ‑30 Национального туристического рейтинга и в топ‑10 рейтинга событийного потенциала, а также стал победителем нескольких федеральных туристических проектов. В их числе программа «Открой твою Россию» и премия «Больше, чем путешествие».
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.