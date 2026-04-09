Актёр Магомед Муртазаалиев покаялся перед покойным Масляковым

«Будучи молодым, я давал неправильные определения этим расходам», — признал он.
После выхода подкаста с ним связался капитан команды Абсалутдин Гамзатов. Он объяснил, что средства тратились на работу специалистов — авторов, хореографов, вокалистов и других участников процесса. Комик подчеркнул, что речь не шла о взятках. Он признал свою ошибку и заявил, что поспешил с выводами.
«Мне искренне хочется принести извинения перед покойным Александром Васильевичем Масляковым и его семьёй», — отметил Муртазаалиев.
Ранее Life.ru сообщал, что в возрасте 44 лет скончался актёр и участник команды КВН «Сборная Пятигорска» Павел Козмопулос. Из-за продолжительного недуга артист в 29 лет начал лишаться слуха и зрения.
