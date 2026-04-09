Актёр Магомед Муртазаалиев покаялся перед покойным Масляковым

Актёр и комик Магомед Муртазаалиев извинился за ранее сделанные заявления о коррупции в КВН. Об этом он рассказал в интервью Алёне Жигаловой. Речь идёт о скандале, который возник после его подкаста с Магомедом Исмаиловым. Тогда артист высказался о финансовых расходах в игре, что вызвало резонанс. По словам Муртазаалиева, в тот период он неверно оценивал ситуацию.