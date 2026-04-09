Глава МИД Ирана рассказал, от чего зависит безопасность в Ормузском проливе

Безопасность судоходства в Ормузском проливе напрямую зависит от выполнения США их обязательств по перемирию. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в беседе с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым.
В МИД Ирана ранее заявили, что Ормузский пролив открыт для судов, включая американские, но проход возможен только с разрешения Тегерана. Суда обязаны согласовывать условия прохода с иранскими властями.
При этом немногим ранее Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении договоренностей о прекращении огня.
