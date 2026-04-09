Выход в космическое пространство: где можно побывать по Пушкинской карте

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил то, что казалось невозможным: он первым побывал в космосе. Это стало поворотным событием не только в науке, но и в культуре. Интерес к космосу со временем только растет: о нем снимают фильмы, ставят спектакли, читают лекции, устраивают выставки. Много таких событий организовали специально к Неделе космоса, проходящей с 6 по 12 апреля. Рассказываем лишь о некоторых — кстати, приобрести билеты на них можно по Пушкинской карте, работающей по нацпроекту «Семья».
Космические экскурсии в Калуге.
Сразу несколько интересных программ подготовили в Государственном музее истории космонавтики имени К. Э. Циолковского. Те, кто хочет получить общее представление о развитии космонавтики, могут сходить на обзорную экскурсию по экспозиции. А для посетителей, предпочитающих более нестандартные форматы, есть экскурсия по 5D-кабине и комплексу «Интерактивная планета», интеллектуальная игра «Космос вчера, сегодня, завтра», программа «Код Циолковского», в которой экскурсия сочетается с квестом.
Купол вместо экрана в Пензе.
Пензенский планетарий — место само по себе интересное. Здесь собраны интерактивные экспонаты, с помощью которых можно изучать различные явления: «Инфракрасное видение», «Магнитный глобус», «Звук в вакууме» и другие. На Неделе космоса можно посетить как обзорную экскурсию по нему, так и увидеть разные программы: «Галактика и ее население», «Космическая история России», «Лунные сказки», «Мир, в котором мы живем», «Тема космонавтики в архитектуре советского модернизма», «Российские орбитальные обсерватории», «Солнце и жизнь Земли» и другие.
Старт в космос из Павловского посада.
Валерий Быковский стал девятым человеком, побывавшим в космосе, и пятым — из наших соотечественников. Дважды Герой Советского Союза (1963, 1976), он единственный совершил целых три полета на кораблях «Восток» или «Восход».
Музей космонавта Валерия Быковского открыли на его родине — в Павловском посаде. На Неделе космоса здесь можно посетить интерактивное занятие «Первые в космосе», лекцию «Первый человек в открытом космосе», пройти квест «Космическое путешествие». А также побывать на обзорной экскурсии, больше узнать об истории освоения космоса и о судьбе человека, в честь которого назван музей.
О первом — на родине первого.
Гагарин — это не только фамилия первого космонавта, но и название города, где он родился. Конечно, не изначальное: до 1968 года он назывался Гжатск. Сейчас здесь работает Музей первого полета. Можно сходить на экскурсию по нему, детально осмотреть экспозицию «Подготовка и осуществление первого космического полета». Здесь увидите много интересного, например, ракетный двигатель и сурдобарокамеру, в которой проходили испытания кандидаты в космонавты.
Сходить всей семьей — по всей стране.
Переместиться в 1960-е годы в окрестности знаменитого космодрома Байконур, следить за историей мальчика Миши и собаки Белки, узнать о ее необычной способности и как она повлияет на будущее, уже можно всей семьей. Эта история о науке и технологиях, а еще о детстве, умении мечтать и дружить.
Услышать Вселенную.
Концерт «Музыка космоса» 12 апреля пройдет в Российском национальном музее музыки произведения А. Шнитке и Н. Римского-Корсакова, И. С. Баха и других великих композиторов.
Билет по Пушкинской карте можно купить только на сайте музея.
«От мечты до полета» — один аудиоспектакль.
Музей К. Э. Циолковского, авиации и космонавтики ждет гостей на иммерсивное представление. Оно проходит в старинном флигеле, где жил Константин Циолковский. Главный герой — мальчик Миша, который мечтает стать летчиком. Он познакомит вас с работами ученого, а сюжет дополнят реальные герои из авиации и космонавтики.
Отправиться за «Тайной Вселенной».
Касимовский историко-культурный музей-заповедник приготовил космическую игру для школьников. Команде детей нужно пройти девять этапов с творческими заданиями. В каждом из них — интересные факты из жизни космонавтов своего города.
Билет на квест нужно купить заранее на сайте музея.
Сейчас у всех желающих есть возможность больше узнать о космосе, тех, кто его покоряет и кто помогает в этом. С 6 по 12 апреля в России проходит Неделя космоса. Указ о ее ежегодном проведении Президент России Владимир Путин подписал 29 декабря. Организатор Недели космоса — Государственная корпорация «Роскосмос». И сделать это можно в том числе по Пушкинской карте. Она является частью национального проекта «Семья», поэтому по всей стране возможностей провести культурный досуг вместе с близкими становится все больше.