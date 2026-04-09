Эскиз Казанского вокзала Алексея Щусева впервые показали в Калининграде

Отреставрированный эскиз знаменитого архитектора Алексея Щусева впервые показали на новой выставке «Великие учителя», которая открылась 9 апреля в калининградском филиале Третьяковской галереи.
Масштабный трехметровый эскиз никогда ранее не выставлялся. Специалисты Государственной Третьяковской галереи извлекли его из архивной папки, очистили, окантовали и поместили в специальную раму. После этого отреставрированное полотно доставили в Калининград специально к 80-летию региона.
Для Щусева было крайне важно проработать каждую деталь сооружения, поэтому на представленной работе можно увидеть даже досконально проработанную черепицу. Дополнили эскиз две символичные скульптуры Ленина и Дзержинского.
Что интересно, талантливый ученик мастера Арсений Максимов был главным архитектором Калининграда в послевоенные годы. Он участвовал в поисках Янтарной комнаты. Сейчас Максимов известен как автор акварелей, на которых запечатлел руины старинных сооружений, сохранившихся в регионе после войны.
Самая тесная связь, как отметили кураторы выставки, прослеживалась между Николаем Карякиным, Михаилом Песковским и их учителем Юрием Пименовым. Знаменитый художник даже приезжал в Калининград в 1968 году, чтобы посетить выставку, организованную его талантливыми учениками.
Всего в самый западный регион страны привезли более 60 произведений искусства из золотого фонда «Третьяковки». Имена говорят сами за себя: Константин Коровин, Федор Богородский, Юрий Пименов, Гелий Коржев, Алексей Щусев, Матвей Манизер, Дмитрий Мочальский и другие. Большинство их работ показали в Янтарном крае впервые.
За каждой картиной и скульптурой скрывается не просто образ, а история жизни мастера. В качестве примера сотрудники калининградской «Третьяковки» привели портрет Ереминой кисти Юрия Пименова. Это был сложный период для советского художника, который никак не мог найти новый вектор в творчестве и находился в глубокой депрессии.
Фото: Пресс-служба филиала Третьяковской галереи в Калининграде.
В 1932—1933 годах он гостил на даче у своих друзей, в числе которых была врач Лидия Александровна Еремина. Беседы с ней буквально исцелили мастера и наполнили его вдохновением. Так на свет появился совершенно новый Пименов, отказавшийся от идей экспрессионизма в пользу импрессионизма с нотами социалистического реализма. Свое призвание художник нашел в прославлении красоты и простого человеческого счастья.
К слову, картины Юрия Пименова уже стали одними из главных хитов выставки. Они отлично подчеркивают индустриализацию, иллюстрируют масштабные стройки 60−70-х годов прошлого века и простую жизнь советского человека. Все эти тенденции были актуальны и для Калининградской области, которая активно застраивалась в тот период.
«Для Третьяковской галереи большая честь в 80-летний юбилей Калининградской области представить новый выставочный проект именно здесь, в самом западном филиале, который за неполный год стал настоящим домом для русского искусства. Особенно символично, что выставка открывается 9 апреля — в день, который впервые отмечается на федеральном уровне как День героического штурма и взятия Кенигсберга. Эта дата напоминает о героическом прошлом и связи поколений, которую мы сегодня продолжаем в искусстве», — рассказала на открытии выставки генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Ольга Галактионова.
Встреча с Ереминой (портрет слева) навсегда изменила судьбу Юрия Пименова. Фото: Пресс-служба филиала Третьяковской галереи в Калининграде.
По словам министра по культуре и туризму Калининградской области Андрея Ермака, актуальность проекта заключается в том, что он реализуется в партнерстве с ведущими музеями региона. Там расскажут о шедеврах учеников знаменитых мастеров.
Так, например, Музей Мирового океана представит цифровые копии картин Владимира Михайловского «Калининградские дали» и «СРТ у борта плавбазы», которые раньше не экспонировались.