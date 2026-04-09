Эксперт Стрельбицкий рассказал, как ехать на машине с неработающим сцеплением

При отказе сцепления во время управления автомобилем и невозможности вызвать эвакуатор можно отбуксировать машину на нейтральной передаче или запустить двигатель транспорта сразу на включенной передаче. Об этом рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

При отказе сцепления во время управления автомобилем и невозможности вызвать эвакуатор можно отбуксировать машину на нейтральной передаче или запустить двигатель транспорта сразу на включенной передаче. Об этом рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

— На заглушенном автомобиле включается вторая передача, затем двигатель запускается — машина трогается и начинает движение. Таким образом можно медленно доехать до места ремонта или эвакуации. Чтобы остановиться, необходимо заглушить двигатель и тормозить, — пояснил специалист.

Стрельбицкий добавил, что пользоваться таким способом можно только при наличии угрозы жизни. По словам эксперта, он небезопасен как для водителя, так и для окружающих, особенно в условиях плотного трафика, поэтому его не стоит использовать на дорогах общего пользования, передает «Российская газета».

Независимый автоэксперт Андрей Ломанов рассказал, что наиболее распространенными проблемами при смене шин у автомобиля являются неисправность оборудования, имитирование процесса балансировки колес и несоблюдение технических требований при установке шин на машинах.