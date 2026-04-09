Эксперт Стрельбицкий рассказал, как ехать на машине с неработающим сцеплением

При отказе сцепления во время управления автомобилем и невозможности вызвать эвакуатор можно отбуксировать машину на нейтральной передаче или запустить двигатель транспорта сразу на включенной передаче. Об этом рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.
— На заглушенном автомобиле включается вторая передача, затем двигатель запускается — машина трогается и начинает движение. Таким образом можно медленно доехать до места ремонта или эвакуации. Чтобы остановиться, необходимо заглушить двигатель и тормозить, — пояснил специалист.
Стрельбицкий добавил, что пользоваться таким способом можно только при наличии угрозы жизни. По словам эксперта, он небезопасен как для водителя, так и для окружающих, особенно в условиях плотного трафика, поэтому его не стоит использовать на дорогах общего пользования, передает «Российская газета».
Независимый автоэксперт Андрей Ломанов рассказал, что наиболее распространенными проблемами при смене шин у автомобиля являются неисправность оборудования, имитирование процесса балансировки колес и несоблюдение технических требований при установке шин на машинах.