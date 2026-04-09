Опасное прошлое: психологи объяснили, чем грозит увлечение первой любовью

Психологи объяснили, почему возвращение первой любви может быть опасным для семейных женщин. Эксперты рассказали, как справиться с ностальгией и не разрушить текущие отношения. Об этом пишет mk.ru.
«Женщина держится не за реальную ситуацию, реальные чувства, а за красивую историю, которую сама себе выдумала, и некий романтический образ», — пояснила психолог Елена Семенова.
Повторное увлечение первой любовью часто связано с самой женщиной. Если она переживает кризис среднего возраста или устала от рутины брака, комплименты и внимание старого воздыхателя поднимают самооценку и заставляют снова ощущать себя живой и желанной.
«Попробуйте честно ответить себе, что именно вас так зацепило во внезапно появившемся старом кавалере. Он сам? Эмоции, которые вы испытываете рядом с ним?» — добавила специалист.
Эксперты советуют честно определить, что именно привлекает в старом возлюбленном, взвесить прошлую семейную жизнь и возможные риски, а также закрывать свои потребности с партнером или профессионалом — психологом или сексологом, а не с «гостем из прошлого».
Ранее психолог Анжелика Смолкина перечисляла семь фраз мужчины, которые могут предвещать скорое расставание.