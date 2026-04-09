Рютте окончательно исключил возможность вступления Украины в НАТО

Членство Украины в Североатлантическом альянсе (НАТО) больше не обсуждается. Об этом в четверг, 9 апреля, заявил генеральный секретарь объединения Марк Рютте. По его словам, взамен этого страны-участницы НАТО предоставят Киеву гарантии безопасности.
— Речи о членстве в НАТО в рамках мирного соглашения на данный момент не идет, речь идет о том, что будут предоставлены надежные гарантии безопасности, — подчеркнул Рютте, его слова приводит РИА Новости.
22 марта Марко Рютте заявил, что президент Украины Владимир Зеленский настроен на заключение мирного соглашения с Россией. По словам генсека, в процессе урегулирования нужно учитывать интересы обеих сторон и искать баланс.
В СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп пригрозил союзникам страны по НАТО перестать поставлять оружие Украине в ответ на то, что участники альянса отказались помогать Вашингтону наладить ситуацию вокруг Ормузского пролива.
Ранее глава Белого дома уже заявлял о том, что Североатлантический альянс ждет «очень плохое будущее», если страны-члены откажутся помогать США в разблокировке Ормузского пролива.