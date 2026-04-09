Свыше 8,4 тысячи детей в Ингушетии в этом году станут первоклассниками

«В этом году в первый класс пойдут более 8400 детей — и мы понимаем, что нагрузка на школы растет. Поэтому считаю важным готовиться к началу учебного года заранее. Сейчас расширяем возможности системы, строим новые объекты и постепенно уходим от второй смены. Уже скоро начнется строительство четырех школ в сельских населенных пунктах», — сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.