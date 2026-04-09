Свыше 8,4 тысячи детей в Ингушетии в этом году станут первоклассниками

В ближайшее время начнется строительство 4 школ в населенных пунктах республики.

Источник: Национальные проекты России

Первоклассниками в Республике Ингушетии станут 8413 детей в 2026 году, что больше, чем в 2025-м, сообщили в администрации главы и правительства региона. Строительство новых школ и создание комфортных условий для обучения соответствуют задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».

«В этом году в первый класс пойдут более 8400 детей — и мы понимаем, что нагрузка на школы растет. Поэтому считаю важным готовиться к началу учебного года заранее. Сейчас расширяем возможности системы, строим новые объекты и постепенно уходим от второй смены. Уже скоро начнется строительство четырех школ в сельских населенных пунктах», — сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, прием заявлений в первые классы стартовал во всех школах России 1 апреля. По данным Минпросвещения РФ, в этом году за парты впервые сядут более 1,5 млн детей.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.