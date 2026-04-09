В городе под Волгоградом «испекли» перед Пасхой метровые куличи

Изготовили конструкцию весом больше сотни килограммов из композитных материалов, металлокаркаса и гипса сотрудники «Комбината благоустройства» и студенты-дизайнеры из ВИЭПП.

В городе Волжском Волгоградской области в преддверии Светлой Пасхи напротив центрального универмага установили новый арт-объект — двухметровое пасхальное яйцо и четыре метровых кулича.

Изготовили конструкцию весом больше сотни килограммов из композитных материалов, металлокаркаса и гипса сотрудники «Комбината благоустройства» и студенты-дизайнеры из ВИЭПП.

«Эта красота простоит на проспекте Ленина несколько дней, до конца пасхальных празников. А потом её аккуратно демонтируют и отправят на склад до следующей весны», — рассказывают в мэрии.

Украшение города к праздникам не разовая акция, а часть большого проекта. Прежде в городе устанавливали арт-объект к Широкой Масленице. Продолжат радовать горожан и дальше — к майским праздникам, Дню защиты детей и другим датам.

Ранее отец Олег Кириченко размышлял в беседе с журналистом «АиФ — Нижнее Поволжье» о пасхальных днях и ценностях современного общества.