В городе под Волгоградом «испекли» перед Пасхой метровые куличи

В городе Волжском Волгоградской области в преддверии Светлой Пасхи напротив центрального универмага установили новый арт-объект — двухметровое пасхальное яйцо и четыре метровых кулича.
Изготовили конструкцию весом больше сотни килограммов из композитных материалов, металлокаркаса и гипса сотрудники «Комбината благоустройства» и студенты-дизайнеры из ВИЭПП.
«Эта красота простоит на проспекте Ленина несколько дней, до конца пасхальных празников. А потом её аккуратно демонтируют и отправят на склад до следующей весны», — рассказывают в мэрии.
Украшение города к праздникам не разовая акция, а часть большого проекта. Прежде в городе устанавливали арт-объект к Широкой Масленице. Продолжат радовать горожан и дальше — к майским праздникам, Дню защиты детей и другим датам.
