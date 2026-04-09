«Торпедо» с поражения стартовало в четвертьфинале КХЛ

Серия до четырёх выигрышей началась в Магнитогорске, где в матче с нижегородской дружиной Континентальной хоккейной лиги «Металлург» добился результата 4:3.
Хозяева площадки сразу обрушили на наши ворота шквал атак, и уже на 7-й минуте счёт был 2:0. Голы на счету Даниила Вовченко и капитана магнитогорцев Владимира Эдуардовича Ткачёва (отчество нашего капитана Владимира Ткачёва — Александрович). Затем уральцы за 1 минуту 43 секунды не воспользовались численным перевесом 5 на 3. Зато такое преимущество за 49 секунд реализовали волжане: забил Владислав Фирстов, результативные передачи сделали Амир Гараев и Богдан Конюшков. Разрыв мы сократили на 13-й минуте. А на 16-й Василий Атанасов при помощи Ткачёва и Михаила Науменкова восстановил равенство — 2:2.
После перерыва подопечные Андрея Разина менее чем за две минуты (27.37, 29.21) снова ушли в отрыв. Личную голевую статистику пополнили защитник из Беларуси Данила Паливко и нападающий из Казахстана Никита Михайлис. Но вскоре (34.45) цель поразил Фирстов, голевой пас выдал Конюшков. Чуть позже Владислав был близок к хет-трику — команду из Челябинской области выручила штанга. Результат к третьему периоду — 4:3, хотя во второй трети матча гости выглядели даже интереснее соперника.
В заключительном отрезке «Магнитка» свела риск к минимуму и сохранила разницу в одну шайбу. По броскам в створ нижегородцы вырвались вперёд — 28:24 (9:13, 8:7, 11:4), однако выгоды от этого не было.
Состав «Торпедо»: Костин (Шугаев в запасе); Сизов (А) — Конюшков (А), Гончарук — Летунов — Фирстов; Нарделла — Науменков, Виноградов — Ткачёв (К) — Атанасов; Журавлёв — Александров, Гераськин — Свищёв — Гараев; Силаев, Шавин — Белевич — Яремчук, Принс.
11 апреля в Магнитогорске состоится вторая встреча. Затем команды сойдутся в Нижнем Новгороде 13-го и 15-го числа.