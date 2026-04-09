Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Ирана: переговоры с США зависят от выполнения обязательств по остановке огня

Проведение переговоров с США напрямую зависит от выполнения обязательств по прекращению огня, заявили в МИД Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Проведение переговоров с США напрямую зависит от выполнения Штатами обязательств по прекращению огня. Об этом заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

По его словам, правительство Пакистана пригласило обе стороны посетить Исламабад и провести переговоры. На данный момент вопрос находится на стадии рассмотрения и планирования.

«Однако, безусловно, проведение любых переговоров зависит от получения гарантий выполнения США своих обязательств по соблюдению режима прекращения огня на всех направлениях», — сказал Багаи.

Ранее сайт KP.RU писал, что безопасность судоходства в Ормузском проливе напрямую зависит от выполнения США их обязательств по перемирию. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

