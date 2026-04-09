Telegram перестал работать на некоторых моделях iPhone после обновления

Пользователи ряда устройств от компании Apple в четверг, 9 апреля, столкнулись с невозможностью использовать мессенджер Telegram после выхода последнего обновления. Проблемы возникли у владельцев iPhone и iPad, которые работают на устаревших версиях операционной системы iOS.
После установки версии платформы 12.6.2 пользователи устройств на iOS 15 и iOS 16, среди которых iPhone 8, iPhone X и другие модели, стали массово сообщать о некорректной работе приложения. Из-за неизвестной ошибки при запуске приложение либо аварийно прекращает работать, либо отображает черный экран.
Представители Telegram подтвердили наличие проблемы и сообщили о подготовке исправления для этих версий операционной системы. В качестве временного решения они посоветовали пользователям использовать веб-версию мессенджера, передает сайт платформы.
2 апреля Apple подтвердила, что с 1 апреля в России перестала работать обработка платежей для покупок медиаматериалов в AppStore или других сервисах, включая Apple One, Apple Music, Apple Arcade, Apple Fitness+ и iCloud+.