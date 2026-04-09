Повреждения памятника «Воинам-землякам» в Шаранге устранены

Повреждения памятника «Воинам-землякам» в рабочем поселке Шаранга устранены, об этом сообщается в канале администрации Шарангского муниципального округа Нижегородской области в мессенджере MAX.
На этой неделе была повреждена боковая часть у памятника. На данный момент он восстановлен.
Местных жителей, особенно молодежь, призывают бережно и с уважением относиться к памятникам.
«Это не просто объекты, это живая связь поколений, напоминание о подвигах и жертвах, которые нельзя забывать. Варварское отношение к таким святыням недопустимо», — подчеркнули в администрации Шарангского округа.