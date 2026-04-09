Боня пригрозила подавшему на нее в суд Роману Товстику

Телеведущая и блогерша Виктория Боня прокомментировала иск компании миллиардера Романа Товстика против нее. Об этом пишет Super.

Боня заявила, что не видела сам иск и узнала о происходящем от журналистов. Она категорически опровергла совершение каких-либо противозаконных действий в адрес компании.

«И не думаю, что ему вообще нужно со мной судиться. Потому что в его интересах, конечно, лучше бы этого не делать», — добавила Боня.

Телеведущая также отметила, что может обратиться за помощью к юристу Екатерине Гордон, которая ранее занималась разводом Товстиков и впоследствии прекратила сотрудничество с бывшей парой.

Компания подала иск из-за слов Бони о том, что бизнес может напоминать пирамиду. Представители фирмы требуют удалить ролики, которые, по их мнению, содержат недостоверную информацию. Сама Боня сотрудничала с брендом в 2018 году и рекламировала его продукцию, но позже прекратила работу, а в одном из видео намекнула на сомнительную модель бизнеса.

