Министр юстиции РФ Андрей Чуйченко посетил собор Александра Невского в Волгограде

Сегодня, 9 апреля, в ходе рабочей поездки в Волгограде министр юстиции РФ Константин Чуйченко посетил собор Александра Невского. Вместе с ним на богослужении присутствовал глава региона Андрей Бочаров.
Напомним, федеральный чиновник сегодня провел ряд рабочих встреч и посетил подведомственные министерству учреждения.
Ранее министр посетил и главную высоту России — Мамаев курган. Вместе с губернатором Чуйченко почтил память защитников Отечества у подножия скульптуры «Родина-мать зовёт!».
