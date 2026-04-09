В Крыму обновят участок дороги Азовское — Любимовка

Автодорогу Азовское — Любимовка отремонтируют в Республике Крым при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта региона.
Специалисты обновят участок длиной 15,2 км. Сейчас дорожники укладывают выравнивающий слой покрытия перед финишным асфальтированием. На время работ на объекте установлены временные дорожные знаки, а движение организовано таким образом, чтобы снизить неудобства.
Дорога проходит через населенные пункты Любимовка, Коврово, Луговое, Степановка, Чкалово и Великоселье и важна для связи с райцентром и соцобъектами. Завершить ремонт планируют в этом строительном сезоне.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.