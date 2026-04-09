В Крыму обновят участок дороги Азовское — Любимовка

Завершить ремонт планируют в этом строительном сезоне.

Автодорогу Азовское — Любимовка отремонтируют в Республике Крым при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта региона.

Специалисты обновят участок длиной 15,2 км. Сейчас дорожники укладывают выравнивающий слой покрытия перед финишным асфальтированием. На время работ на объекте установлены временные дорожные знаки, а движение организовано таким образом, чтобы снизить неудобства.

Дорога проходит через населенные пункты Любимовка, Коврово, Луговое, Степановка, Чкалово и Великоселье и важна для связи с райцентром и соцобъектами. Завершить ремонт планируют в этом строительном сезоне.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше