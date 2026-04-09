Требуют вернуть деньги за «непорочное зачатие»: Семья в Казани хотят судиться с клиникой из-за беременности после вазэктомии

Казанская пара требует 15 миллионов рублей от частной Клиники Нуриевых из-за того, что у них родился ребенок после пройденной вазэктомии. Об этом сообщает «КП-Казань».
36-летняя Диана и 41-летний Роман Кудрявцевы уже воспитывали двоих детей и решились на процедуру ради надежной контрацепции. Вазэктомия обошлась им в 50 тысяч рублей. После данной операции мужу выдали документ, подтверждающий, что он больше не может иметь детей. Поначалу все шло хорошо. Однако спустя полгода супруги узнали, что ждут сына.
Как оказалось, Роману нужно было постоянно сдавать спермограмму ради проверки работы его органа. Но по какой-то причине врачи об этом умолчали.
«В клинике лишь рекомендовали сдать спермограмму через месяц после операции. как я потом узнала, анализы нужно было сдавать и через три, и через шесть месяцев. Но врачи, почему-то, об этом нас не предупредили», — сообщила Диана изданию.
Когда Роман пришел в клинику разбираться, врачи лишь развели руками и назвали рождение ребенка «непорочным зачатием». Возвращать деньги никто не предложил.
Теперь семья намерена взыскать с клиники 15 миллионов рублей. В эту сумму входят: стоимость неудавшейся процедуры плюс расходы на содержание сына до его совершеннолетия. При этом сам Роман даже готов подтвердить свое отцовство ради доказательств в суде.
Ранее аналогичная история произошла в Уфе. Житель города сделал вазэктомию, после которой узнал, что станет отцом. Мужчине удалось отсудить у клиники 100 тысяч рублей.