Григоренко: Госуслуги внедрят «красную кнопку» для оповещения о мошенничестве

Ранее россиян предупредили об опасных письмах с «Госуслуг».

Источник: Комсомольская правда

На портале «Госуслуг» планируется внедрить так называемую «красную кнопку», чтобы пользователь смог оповестить банки и операторов связи о случаях мошенничества. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложил зампред Правительства РФ, руководитель аппарата кабмина Дмитрий Григоренко.

«И у нас на сегодняшний день активно идет работа, направленная на цифровизацию государственных услуг. Это важно, потому что это сильно упрощает процедуру получения государственных услуг, убирает всю бюрократию», — сказал он.

По его словам, Госуслуги позволяют любому из участников сообщить, если обнаружил, что это мошенник. И главное, что это видят тут же операторы связи, правоохранительные органы и банки.

Как писал сайт KP.RU, ранее россиян предупредили о новом способе мошенничества. Злоумышленники рассылают электронные письма от имени «Госуслуг», чтобы заставить пользователей связаться с ними. Новая схема обмана уже опробована и вовсю используется аферистами.

Дмитрий Григоренко: биография руководителя аппарата правительства России
Вице-премьер и бывший налоговый инспектор Дмитрий Григоренко создает инфоповоды своими высказываниями о внедрении цифровизации в госуправление и борьбе с кибермошенничеством. Собрали главное о биографии одного из самых высокопоставленных госслужащих страны.
Читать дальше