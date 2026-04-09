Григоренко: Госуслуги внедрят «красную кнопку» для оповещения о мошенничестве

На портале «Госуслуг» планируется внедрить так называемую «красную кнопку», чтобы пользователь смог оповестить банки и операторов связи о случаях мошенничества. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложил зампред Правительства РФ, руководитель аппарата кабмина Дмитрий Григоренко.
«И у нас на сегодняшний день активно идет работа, направленная на цифровизацию государственных услуг. Это важно, потому что это сильно упрощает процедуру получения государственных услуг, убирает всю бюрократию», — сказал он.
По его словам, Госуслуги позволяют любому из участников сообщить, если обнаружил, что это мошенник. И главное, что это видят тут же операторы связи, правоохранительные органы и банки.
