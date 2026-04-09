Ростов и Белоруссия планируют увеличить совместный товарооборот

Александр Скрябин и посол Белоруссии обсудили развитие торговли и туризма.

Источник: Комсомольская правда

Ростов и Белоруссия планируют увеличить совместный товарооборот. Об этом рассказал глава города Александр Скрябин после рабочей встречи с послом дружественной республики Юрием Селиверстовым.

Уже сейчас региональные предприятия активно экспортируют за рубеж подсолнечное масло, зерно, сельскохозяйственную технику и газовое оборудование. В ответ горожане охотно покупают качественные продовольственные товары от белорусских производителей.

— Мы заинтересованы в том, чтобы активно рос наш товарооборот, а также туристический, научный и образовательный обмен. Наше дальнейшее сотрудничество имеет множество перспектив, — подчеркнул Александр Юрьевич.

Важным шагом партнерства стало недавнее открытие первого в России мультибрендового центра белорусских машин, который улучшит местную логистику. Перед стартом официальных переговоров делегации также возложили цветы к мемориалу «Павшим воинам».

