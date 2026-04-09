В апреле можно высаживать в грунт только одно растение: о чем речь

В апреле высаживать рассаду большинства растений в открытый грунт нельзя — она почти наверняка погибнет от холода. Единственное исключение — рассада капусты, которая отличается высокой морозостойкостью. Об этом рассказала NEWS.ru садовод и блогер Светлана Самойлова.
Эксперт объяснила, что капусту можно сажать уже в апреле, потому что она легко переносит кратковременные заморозки до минус двух градусов. Если грядку дополнительно укрыть, растения выдержат даже минус четыре градуса. Для защиты она посоветовала расставить вокруг каждого кустика пластиковые бутылки с водой в форме треугольника.
По словам блогера, такие бутылки работают как природные накопители тепла. Днем вода в них нагревается на солнце, а ночью медленно остывает и отдает тепло растениям. Благодаря этому температура на грядке поднимается на один-два градуса, что часто спасает посадки во время весенних заморозков.
Садовод подчеркнула, что этот простой способ помогает сохранить рассаду капусты без сложных укрытий и дорогих материалов. Главное — правильно разместить бутылки и следить за прогнозом погоды.
Специалист отметила, что барбарис вырастает до двух с половиной метров, выглядит декоративно в любое время года и отлично приживается даже на бедной почве. Растение хорошо переносит засуху, но не любит переувлажненных мест.