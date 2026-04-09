Пятибратов оценил шансы «Спартака» в дерби с ЦСКА в финале Кубка России

«Шансы большие. Сейчас “Спартак” обрел уверенность. Команда достаточно хорошо играет в атаке, много взаимодействует. Они сейчас в турнирной таблице в чемпионате подобрались высоко к группе лидеров и имеют реальные шансы занять третье место», — поделился Пятибратов.
Тренер отметил, что это психологический фактор, который влияет на настроение игроков, и предположил, что сейчас явного фаворита в матчах нет. По его словам, каждая команда, дошедшая до этой стадии, может рассчитывать на победу в турнире.
Напомним, «Спартак» вышел в финал Пути регионов, выиграв у «Зенита» по пенальти со счетом 7:6, а ЦСКА уверенно разгромил «Крылья Советов» — 5:2. Финальный матч между двумя московскими клубами пройдет на стадионе «Спартака».