Пятибратов оценил шансы «Спартака» в дерби с ЦСКА в финале Кубка России

Дмитрий Пятибратов: У «Спартака» большие шансы в финале Кубка России.

Бывший главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов рассказал о шансах «Спартака» в финале Пути регионов Кубка России, где команда встретится с ЦСКА. Финальный матч состоится 6 мая. Об этом пишет mk.ru.

«Шансы большие. Сейчас “Спартак” обрел уверенность. Команда достаточно хорошо играет в атаке, много взаимодействует. Они сейчас в турнирной таблице в чемпионате подобрались высоко к группе лидеров и имеют реальные шансы занять третье место», — поделился Пятибратов.

Тренер отметил, что это психологический фактор, который влияет на настроение игроков, и предположил, что сейчас явного фаворита в матчах нет. По его словам, каждая команда, дошедшая до этой стадии, может рассчитывать на победу в турнире.

Напомним, «Спартак» вышел в финал Пути регионов, выиграв у «Зенита» по пенальти со счетом 7:6, а ЦСКА уверенно разгромил «Крылья Советов» — 5:2. Финальный матч между двумя московскими клубами пройдет на стадионе «Спартака».