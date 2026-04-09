Уфимский рефери рассудит воронежский «Факел» с московской «Родиной»

Данилу Каширину помогут коллеги из Подмосковья и Новоалтайска.

Источник: Комсомольская правда

Главным арбитром матча 28-го тура между воронежским «Факелом» и «Родиной» из Москвы назначен уфимец Данил Каширин.

На линии будут работать Альмир Хатмуллин (Московская область) и Дмитрий Маликов из Новоалтайска. Резервный арбитр — тамбовчанин Павел Шишкин. Проинспектирует работу судей москвич Михаил Ходырев.

Отметим, что в этом розыгрыше первой лиги Данил Каширин отработал на 21 встрече (16 — в роли главного). Он предъявил 66 желтых карточек, две красных, и назначил шесть пенальти. «Огнеопасные» при его судействе победили в Саратове «Сокол» (1:0, 19-й тур), разошлись дома миром с «Чайкой» (0:0, 12-й тур) и проиграли в Волгограде «Ротору» (0:1, 25-й тур). «Родина» при Каширине одержала три домашние победы — над московским «Торпедо» (3:0, 7-й тур), «СКА-Хабаровск» (2:0, 14-й тур) и ярославским «Шинником» (2:1, 22-й тур).

Предстоящий поединок состоится 13 апреля в Воронеже. Начало игры на «Факеле» в 19:45.