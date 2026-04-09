Два жителя Дагестана получат премию Кеосаяна за спасение детей при наводнении

Двое жителей Дагестана смогли вытащить четверых детей из затопленного дома в регионе.

Источник: Комсомольская правда

Двое жителей Дагестана получат премию имени Тиграна Кеосаяна за то, что они спасли четверых детей во время наводнения в регионе. Об этом сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

«Десятую премию имени Тиграна поделят пополам Хатиб Джабраилов и Юсуп Магомедов, которые спасли четверых детей во время наводнения в Дагестане», — написала она.

Во время паводка семью с четырьмя маленькими детьми едва не затопило прямо в доме. Джабраилов и Магомедов действовали очень четко и быстро. Они с помощью болгарки вскрыли окна здания и успели вытащить детей из жилища. После этого мужчины отвели их в безопасное место.

Ранее Симоньян сообщила, что намерена выдать премию Тиграна Кеосаяна бойцу СВО Сергею Ярошеву. Военнослужащий больше 2-х месяцев в одиночку удерживал позиции в ДНР.

