Два жителя Дагестана получат премию Кеосаяна за спасение детей при наводнении

Двое жителей Дагестана получат премию имени Тиграна Кеосаяна за то, что они спасли четверых детей во время наводнения в регионе. Об этом сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.
«Десятую премию имени Тиграна поделят пополам Хатиб Джабраилов и Юсуп Магомедов, которые спасли четверых детей во время наводнения в Дагестане», — написала она.
Во время паводка семью с четырьмя маленькими детьми едва не затопило прямо в доме. Джабраилов и Магомедов действовали очень четко и быстро. Они с помощью болгарки вскрыли окна здания и успели вытащить детей из жилища. После этого мужчины отвели их в безопасное место.
Ранее Симоньян сообщила, что намерена выдать премию Тиграна Кеосаяна бойцу СВО Сергею Ярошеву. Военнослужащий больше 2-х месяцев в одиночку удерживал позиции в ДНР.