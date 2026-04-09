Два жителя Дагестана получат премию Кеосаяна за спасение детей при наводнении

Во время паводка семью с четырьмя маленькими детьми едва не затопило прямо в доме. Джабраилов и Магомедов действовали очень четко и быстро. Они с помощью болгарки вскрыли окна здания и успели вытащить детей из жилища. После этого мужчины отвели их в безопасное место.