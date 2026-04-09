В ЗАГСе Василеостровского района Петербурга прошла встреча для студентов

Встреча для студентов Санкт-Петербургской академии Следственного комитета России прошла в ЗАГСе Василеостровского района города в ходе реализации нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в комитете по делам записи актов гражданского состояния.
Студентам рассказали об истории регистрации брака в России, традициях церемонии и общественных семейных наградах. Экскурсия завершилась посещением архива ЗАГСа, где хранятся записи о жизни горожан.
Встреча помогла будущим юристам увидеть практическое применение правовых норм. Также студенты смогли по-новому взглянуть на работу госслужбы.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.