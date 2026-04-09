Схему хищения соцвыплат на 1,2 млн рублей раскрыли в Арзамасе

Расследование уголовного дела о крупном мошенничестве с социальными выплатами завершено в Нижегородской области. Перед судом предстанут шесть человек — двое предполагаемых организаторов и четверо их сообщников. По версии следствия, они выстроили схему получения бюджетных средств, предназначенных для поддержки самозанятых. Об этом сообщили в пресс-службе региональном ГУ МВД России.
Как установили сотрудники ОЭБиПК ОМВД России по Арзамасу совместно с региональным управлением ФСБ, фигуранты находили граждан и предлагали оформить статус самозанятых якобы для развития мебельного бизнеса. Документы готовили сами организаторы, а полученные выплаты делили с «участниками» пополам.
Общий ущерб составил около 1,2 млн рублей. На имущество обвиняемых наложен арест, часть средств — 150 тысяч рублей — они уже вернули добровольно. Уголовное дело направлено в Арзамасский городской суд, где в ближайшее время начнется его рассмотрение.