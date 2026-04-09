Как передается норовирус: инфекционист рассказал о заразности и симптомах

Можно ли заразиться норовирусом? Да, и очень легко. Эта кишечная инфекция считается одной из самых заразных в мире и быстро распространяется в детских садах, школах, больницах и на круизных лайнерах. Об этом рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков в беседе с aif.ru.
Специалист объяснил, что основной путь передачи норовируса — фекально-оральный. Заражение происходит, когда частицы фекалий или рвотных масс попадают в рот. Также вирус передаётся через прямой контакт с больным человеком или через предметы, которых он касался.
Поздняков добавил, что возможен и аэрозольный путь. Во время сильной рвоты в воздух попадают мельчайшие частицы с вирусом. Здоровый человек вдыхает их, и вирус через слизистую рта попадает в желудочно-кишечный тракт, где начинает активно размножаться. Для заражения достаточно всего 10−100 вирусных частиц.
Ещё одна опасная особенность — переболевший остаётся заразным ещё минимум две недели после исчезновения симптомов. Вирус продолжает выделяться с калом.
Главную угрозу несёт обезвоживание. Особенно тяжело болезнь переносят маленькие дети, пожилые люди и пациенты с ослабленным иммунитетом. В большинстве случаев норовирус проходит за 2−3 дня, но в мире каждый год от осложнений умирают десятки тысяч человек.
Life.ru пишет, что в Муроме Владимирской области причиной вспышки кишечной инфекции предварительно назвали норовирус. Отмечается, что власти региона быстро приняли меры для сдерживания распространения инфекции.