Бесплатная прививка от бешенства: где в Нижнем Новгороде вакцинировать питомца

В Нижнем Новгороде продолжается вакцинация домашних животных против бешенства. Работы проводятся ветеринарными специалистами Госветуправления в рамках плана противоэпизоотических мероприятий, согласованного с комитетом ветеринарии Нижегородской области.
В рамках исполнения государственного задания вакцина против бешенства для владельцев животных предоставляется бесплатно — при обращении в государственные ветеринарные клиники города.
«Вопрос вакцинации против бешенства всегда актуален, — подчеркнул начальник Госветуправления Нижнего Новгорода Евгений Помазов. — Бешенство — это крайне опасное заболевание, которое несет смертельную угрозу не только животным, но и человеку. Своевременная вакцинация считается наиболее эффективной мерой профилактики и помогает защитить как домашних питомцев, так и их владельцев».
Зараженная бешенством кошка или собака представляет серьезную опасность для владельца и окружающих. По этой причине своевременная вакцинация обязательна для всех домашних животных, которые выходят за пределы квартиры или частного дома. После прививки иммунитет формируется в течение двух-трех недель, а повторную вакцинацию необходимо проводить ежегодно.
Бесплатно привить питомца от бешенства можно в государственных ветеринарных клиниках во всех районах Нижнего Новгорода. Для проведения вакцинации в каждом учреждении установлен свой график приема. Просим владельцев животных заранее уточнять расписание и соблюдать установленное время посещения.
Публикуем график вакцинации:
Госветклиника Ленинского района (ул. Дачная, 13а, тел.: 240 91 66, 240 30 23). Среда и пятница — 07:00—19:00 (обед с 12:00 до 13:00).
Ветеринарный кабинет Ленинского района (пр. Ленина, 45, тел.: 258 02 48). Среда и пятница — −8:00—19:00 (обед с 12:00 до 13:00).
Госветклиника Московского района (ул. Камская, 65, тел.: 276 43 76). Среда и четверг — 08:00—11:30; 13:00−17:00.
Госветклиника Автозаводского района (пр. Кирова, 49А, тел.: 293 51 11, 298 64 27). Ежедневно — 08:00—18:00 (обед с 12:00 до 12:48).
Ветеринарный кабинет Автозаводского района (ул. Веденяпина, 8, тел.: 8 987 751 57 22). Вторник-пятница — 10:00—17:00 (обед с 12:00 до 12:48). Суббота — 08:00—14:00 (обед с 12:00 до 12:48).
Ветеринарный кабинет Автозаводского района (пр. Бусыгина, 9, тел.: 8 987 751 75 63). Понедельник-пятница — 09:00—16:00 (обед с 12:00 до 12:48).
Госветклиника Канавинского района (ул. Гордеевская, 139б, тел.: 241 53 31). Понедельник и пятница — 08:00—18:00 (обед с 12:00 до 13:00).
Ветеринарный кабинет «Московский» (Московское шоссе, 185, тел.: 8 910 796 45 41). Среда и четверг — 08:00—18:30 (обед с 12:00 до 13:00).
Госветклиника Сормовского района (ул. Перова, 39, тел.: 273 85 15). Среда — 08:00—17:00 (обед с 12:00 до 13:00).
Ветеринарный кабинет Сормовского района (ул. Героев Космоса, 52, тел.: 8 987 390 80 62). Среда — 08:00—19:00 (обед с 12:00 до 13:00).
Госветклиника Нижегородского района (ул. Ванеева, 6, тел.: 436 79 31, 436 79 28). Вторник — 08:00—17:00 (обед с 12:00 до 13:00).
Госветклиника Приокского района (ул. Углова, 1Б, тел.: 465 34 47). Четверг — 07:00—11:00; 13:00−17:00.
Кабинет круглосуточной ветеринарной помощи (ул. Ветеринарная, 4, тел.: 433 20 37). Вторник — 08:00−16:00. Суббота и воскресенье — 08:00−20:00.