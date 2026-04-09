Почему работодатели игнорируют «гениев» без образования: что говорит эксперт

Отсутствие диплома по-прежнему существенно ограничивает карьерные перспективы. Психолог, преподаватель кафедры спортивного менеджмента факультета спорта Университета «Синергия» Лилия Шувалова рассказала, почему именно базовое образование продолжает играть ключевую роль. Об этом пишет RuNews24.ru.
«Вдохновляясь примерами Стива Джобса и Билла Гейтса, молодые люди верят, что смогут вытянуть свой счастливый билет и в отсутствии базового образования, что в реальности, конечно же, не так», — отметила Шувалова.
По словам эксперта, настоящие карьерные возможности доступны тем, кто получил качественное базовое высшее образование и готов постоянно развивать свои навыки на протяжении работы.
Шувалова добавила, что важен еще один момент. Направление обучения и работы должно соответствовать личным особенностям человека, иначе учеба и труд будут восприниматься как каторга, и даже талант не поможет достичь успеха.
Ранее КP.RU писал о сотрудниках, которые сейчас больше всего находятся под риском сокращения. Рынок труда в России меняется, и компании начали оптимизировать персонал.