Волгоградская церковь Феодора Стратилата признана объектом культурного наследия

Церковь Феодора Стратилата в хуторе Теркин Серафимовичского района Волгоградской области признана объектом культурного.

Церковь Феодора Стратилата в хуторе Теркин Серафимовичского района Волгоградской области признана объектом культурного наследия регионального значения. Об этом говорится в приказе Облкультнаследия, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Приказ вступил в силу с 8 апреля 2026 года. Предметом охраны объекта стало здание в хуторе к северу от школы, которое является градостроительной доминантой. Фундамент постройки выполнен из керамического полнотелого кирпича на известковом растворе. Фасад здания содержит оконные решетки и надглавные кресты.

Фото: Волгоградское РО ВООПИИК.