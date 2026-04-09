В Прикамье увековечат память погибшего учителя Олеси Багута из Добрянки

Заседание краевого правительства 9 апреля началось с минуты молчания в память трагически погибшего учителя русского языка и литературы Олеси Багута. Педагог погибла после смертельных ножевых ранений на крыльце родной школы в Добрянке.
«Олеся Петровна проработала в образовании более 30 лет, воспитала не одно поколение учеников. Случилась трагедия, мы должны помнить о жизненном пути этого человека», — отметил глава региона Дмитрий Махонин.
Губернатор попросил администрацию и главу Добрянского муниципального округа, коллектив школы подумать, как увековечить имя Олеси Багута. В решении этого вопроса также примет участие краевое министерство образования и науки. Ведомство окажет необходимое содействие.
Глава Добрянского округа Дмитрий Антонов сообщил, что одним из возможных вариантов увековечивания памяти станет установка мемориальной доски на фасаде школы, где преподавала Олеся Петровна.
«Ее вклад в воспитание подрастающего поколения, мудрость и преданность своему делу навсегда останутся в сердцах учеников и памяти жителей округа. Именно такие люди формируют будущее нашего края, вкладывая душу и знания в каждого ребенка», — подчеркнул глава округа.
Прощание с Олесей Багута состоялось 9 апреле в Добрянке. Проститься с известным педагогом пришли друзья, родные, коллеги, ученики и представители власти.
Страшная трагедия произошла утром два дня назад. В тот день Олеся Петровна вышла из школы, чтобы провести зарядку для учеников средних классов. В этот момент на нее с ножом напал один из учеников школы.