В Ростовской области летние школьные каникулы начнутся с 27 мая

Стали известны даты начала летних школьных каникул в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Федеральное Министерство просвещения назвало рекомендованные сроки завершения учебного года во всех регионах страны. Согласно опубликованным на сайте ведомства документам, в Ростовской области летние школьные каникулы начнутся с 27 мая.

Такой график призван обеспечить единые подходы к образовательному процессу и защитить детей от переутомления. Официально учеба завершится 26 мая, после чего ребята отправятся на продолжительный отдых вплоть до конца августа.

— Школы получают возможность самостоятельно выбирать формат работы по четвертям или триместрам. Важно, чтобы промежуточные осенние, зимние и весенние каникулы длились не менее семи дней для полноценного восстановления сил, — пояснил министр Сергей Кравцов.

При этом уроки должны проходить со строгим соблюдением всех санитарных норм. Для первоклассников федеральное ведомство настоятельно рекомендует запланировать дополнительную неделю отдыха в феврале.

