Беспрозванных и Матвиенко наградили участников СВО в Калининграде

В Калининграде 9 апреля, в День воинской славы России, губернатор Алексей Беспрозванных вместе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко вручил награды калининградцам, участникам СВО. Как написал глава региона в МАХ, военнослужащих отметили «за личное мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга».