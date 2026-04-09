В Японии мужчина укусил женщину в парке и умер

В японском городе Каваниси 89-летний мужчина умер спустя полтора часа после того, как укусил женщину в парке. Об этом сообщило издание Japan Today.
Во время ссоры пенсионер укусил 49-летнюю женщину за руку, после чего его арестовали. Когда сотрудники полиции попытались сопроводить его к патрульной машине, японец сел на землю и отказался идти. Из-за сложного рельефа местности полицейским пришлось нести мужчину на носилках около 200 метров.
По дороге задержанному резко стало плохо, с него сняли наручники и срочно доставили в больницу, однако примерно через полтора часа медики констатировали смерть.
— Полиция сообщила, что для установления причины смерти будет проведено вскрытие, — говорится в материале.
