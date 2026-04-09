Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Симферопольский производитель чая приобрел новое оборудование

Его удалось купить благодаря мерам поддержки.

Научно-производственное предприятие по производству чая и кофе, работающее в Симферополе, приобрело новый пастеризатор благодаря поручительству гарантийного фонда при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в аппарате Совета министров Республики Крым.

Предприятие обратилось за микрозаймом в размере 3,3 млн рублей под поручительство Крымского гарантийного фонда в размере 0,75 млн рублей. Полученные финансовые средства были направлены на приобретение оборудования для приготовления чая, а именно пастеризатора. Обновленное оборудование позволит улучшить качество производимых товаров и увеличить объемы производства.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше