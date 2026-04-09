Симферопольский производитель чая приобрел новое оборудование

Научно-производственное предприятие по производству чая и кофе, работающее в Симферополе, приобрело новый пастеризатор благодаря поручительству гарантийного фонда при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в аппарате Совета министров Республики Крым.
Предприятие обратилось за микрозаймом в размере 3,3 млн рублей под поручительство Крымского гарантийного фонда в размере 0,75 млн рублей. Полученные финансовые средства были направлены на приобретение оборудования для приготовления чая, а именно пастеризатора. Обновленное оборудование позволит улучшить качество производимых товаров и увеличить объемы производства.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.