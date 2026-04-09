О проекте председателю Совфеда во время осмотра объектов калининградской инфраструктуры рассказал губернатор Алексей Беспрозванных.
— Для Калининградской области — региона с особым географическим положением — такая площадка, демонстрирующая достижения России и формирующая чувство гордости за страну, особенно важна и актуальна, — отметил губернатор.
Как сообщает пресс-служба правительства, Валентина Матвиенко инициативу поддержала.
Напомним, филиал Национального центра «Россия» планируют открыть на территории, где раньше находился Дом Советов. Проект здания рассчитан на 47 тысяч квадратных метров.
Валентина Матвиенко: биография председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ за годы работы стала одним из самых ярких российских политиков. Приглашение в райком комсомола изменило ее судьбу. Рассказываем, как сложилась политическая карьера Валентины Матвиенко, о ее увлечениях, детстве и личной жизни.Читать дальше