Банк России прокомментировал нетрадиционный всплеск спроса на наличные в марте

Рост объема наличных денег в обращении россиян может быть связан с отключениями мобильного интернета, которые побуждают граждан, включая предпринимателей, формировать запас наличных денег для проведения платежей. Об этом стало известно в четверг, 9 апреля, из информационно-аналитического комментария Банка России «Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП».
Представители регулятора отметили, что в этом марте объем наличных денег в обращении россиян возрос на 0,3 триллиона рублей после роста на 0,2 триллиона рублей в феврале. В Центробанке подчеркнули, что текущие показатели существенно превышают значения прошлых лет, передает сайт регулятора.
6 марта Центробанк сообщил, что сохранил еще на полгода, до 9 сентября текущего года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Эти ограничения касаются средств на валютных счетах и вкладах, которые были открыты до 9 марта 2022 года.
5 марта председатель правления Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в 2027 году в России появится Единый реестр банковских карт, а с 1 сентября текущего года появится норма по ограничению количества карт в одном банке.