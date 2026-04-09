В Лениногорске Татарстана прошла конференция «Яковлевские чтения»

Всероссийская научно-практическая конференция «Яковлевские чтения» состоялась 24 марта в городе Лениногорске Республики Татарстан. Мероприятие организовали по нацпроекту «Молодёжь и дети», сообщили в администрации Лениногорского района.
Конференция прошла на базе Казанского национального исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева — КАИ. Научное событие собрало около 90 человек из Белоруссии, Казахстана, а также Москвы, Казани, Уфы, Новосибирска, Красноярска, Орла и Калуги.
Участники конференции обсудили исследования в областях нефтегазового оборудования, цифровых технологий и промышленных инноваций. В частности, с докладами выступили учащиеся Лениногорского нефтяного техникума. Их работы были посвящены информационным технологиям в сферах производства и образования, тенденциям экономического развития организаций и другим актуальным темам. По итогам доклады молодых людей получили высокую оценку жюри.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.