Ученые связали отсутствие брака с риском развития рака

Отсутствие брака может быть связано с более высоким риском развития онкологии. Исследователи проанализировали данные более чем о четырех миллионах случаев заболевания. Выводы ученые опубликовали в журнале Cancer Research Communications.
Согласно полученным данным, никогда не состоявшие в браке участники значительно чаще сталкивались с раком. При этом у мужчин, никогда не вступавших в брак, риск некоторых видов рака был выше примерно на 70 процентов по сравнению с женатыми, а у женщин — на 85 процентов.
Ученые уточняют, что речь в данном случае идет о совокупности факторов, а не о прямой связи: от доступа к медпомощи и регулярных обследований до образа жизни, говорится в материале.
Главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн сообщил, что около 54 процентов новых случаев онкологии в России выявляется у женщин. При этом средний возраст заболевания в стране составляет 65 лет.
В программу обязательного медицинского страхования в России включили новые методы лечения и меры поддержки пациентов. Теперь по полису ОМС можно пройти лечение с использованием российских онковакцин.