Группа «Фабрика» объяснила, почему не выступает в Страстную пятницу: традиция существует много лет

В 2026 году Страстная пятница приходится на 10 апреля. В этот день христиане вспоминают страдания и смерть Иисуса Христа, поэтому Церковь советует верующим отказаться от развлечений и концертов. Участницы группы «Фабрика» объяснили, что сознательно не выступают в Страстную пятницу, следуя давней традиции коллектива. Об этом они рассказали «Абзацу».
Такой обычай ввёл ещё музыкальный продюсер группы Игорь Матвиенко. Солистки строго его придерживаются уже много лет. Екатерина Москалева рассказала, что когда пришла в «Фабрику», ей сразу объяснили про эту традицию. Она отнеслась к ней с большим уважением и интересом. По её словам, важно заботиться не только о теле, но и о душе.
На музыкальной премии «Жара» участницы коллектива отметили, что не осуждают тех артистов, которые всё-таки дают концерты в этот день. Они считают, что каждый человек сам решает, как поступать. Например, в Страстную пятницу выступают Алексей Глызин, Бьянка и Линда.
Ранее стало известно, что для бывшей солистки «Фабрики» Сати Казановой наступивший 2026 год стал по-настоящему переломным. Она приняла монашество и теперь посвятила свою жизнь служению высшей цели.