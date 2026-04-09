В Смоленской области 545 детей отдохнули в лагерях в весенние каникулы

Всего на весенние смены в лагеря Смоленской области отправились 545 детей, что соответствует целям нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Работали детские лагеря «Прудок», санаторий-профилакторий «Кристалл» и соцоздоровительный центр «Голоевка». Для детей организовали спортивные состязания, игры на природе, творческие конкурсы и занятия в кружках.
Перед открытием все лагеря прошли проверки профильных служб. Среди отдыхающих — дети участников СВО. Губернатор Василий Анохин ранее сообщил, что в 2025 году путевки получили более 500 детей участников спецоперации.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.