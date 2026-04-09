Путин поручил доработать систему возмещения ущерба жертвам мошенников

В марте в Госдуме предложили считать обман со стороны телефонных мошенников отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев отметил, что ссылки на влияние аферистов все чаще используются как попытка смягчить ответственность и эту практику необходимо пресечь.