Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поручил доработать систему возмещения ущерба жертвам мошенников

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с вице-премьером правительства РФ Дмитрием Григоренко в четверг, 9 апреля, поручил доработать систему возмещения ущерба гражданам, которые стали жертвами мошенников.

Григоренко отметил, что в прошлом году количество IT-преступлений в стране сократилось на 12 процентов, а средний размер ущерба, причиненного гражданам, снизился благодаря внедрению антимошеннических мер. По словам вице-премьера, на «Госуслугах» планируется внедрить «красную кнопку» для оповещения банков и операторов о случаях мошенничества.

— Надо доработать это, конечно, — передает слова главы государства официальный сайт Кремля.

В марте в Госдуме предложили считать обман со стороны телефонных мошенников отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев отметил, что ссылки на влияние аферистов все чаще используются как попытка смягчить ответственность и эту практику необходимо пресечь.

Доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина отметила, что при виде привычного лица жертва мошенников склонна игнорировать подозрительные детали поведения или речи, полагаясь на визуальное восприятие. По словам специалистов, визуальный канал перекрывает любые несоответствия в голосе, странные просьбы или неестественные интонации.

Дмитрий Григоренко: биография руководителя аппарата правительства России
Вице-премьер и бывший налоговый инспектор Дмитрий Григоренко создает инфоповоды своими высказываниями о внедрении цифровизации в госуправление и борьбе с кибермошенничеством. Собрали главное о биографии одного из самых высокопоставленных госслужащих страны.
Читать дальше