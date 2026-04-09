Лавров: РФ готова содействовать урегулированию конфликта вокруг Ирана

Лавров озвучил позицию России по конфликту вокруг Ирана в разговоре с Аракчи.

Источник: Комсомольская правда

Россия готова содействовать урегулированию конфликта вокруг Ирана. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По данным ведомства, в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Аббасом Аракчи российский министр подтвердил готовность Москвы участвовать в поиске решений. Он также выразил надежду на успешное развитие переговорного процесса.

«Сергей Викторович Лавров выразил надежду на успех переговорного процесса и подтвердил готовность России оказывать содействие поиску развязок, позволяющих преодолеть последствия неспровоцированной американо-израильской агрессии против Исламской Республики Иран и обеспечить долгосрочный мир и устойчивую безопасность в регионе», — говорится в сообщении.

Немногим ранее Сергей Лавров заявил, что Россия выступает за умиротворение на Ближнем Востоке. По его словам, в условиях меняющейся геополитической ситуации важно выстраивать баланс интересов всех стран региона, включая Иран и его соседей. Подобное необходимо, в первую очередь, для достижения устойчивой стабильности.

