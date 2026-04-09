В ЦБ рассказали об уголовной ответственности за незаконный обмен криптовалют

Регулирование российского рынка криптовалют будет предполагать уголовную ответственность за работу без лицензии. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщил первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.
— Если какое-то лицо будет предлагать профессиональную деятельность по обслуживанию своей клиентуры, связанную с валютами, и у него не будет никакой лицензии — ни криптобиржи, ни криптоброкера, ни криптообменника, — то возможно установление уголовной ответственности, — пояснил замглавы ЦБ.
Чистюхин отметил, что на данный момент в Уголовном кодексе уже присутствует общая ответственность за проведение деятельности без лицензии. Но, по его словам, состав «лучше применяется» в случае, если он «специальный», передает РБК.
31 марта правительство России внесло в Госдуму проект закона, которым предлагает ввести уголовную ответственность за незаконный майнинг криптовалюты и нелегальную деятельность в качестве оператора такой инфраструктуры. Согласно законопроекту, новые меры коснутся лиц, которые занимаются майнингом или оказывают услуги оператора майнинговой инфраструктуры и при этом не находятся в соответствующих государственных реестрах.