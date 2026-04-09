Воронежская область увеличила число стран-партнеров

Крупнейшим остается Турция, на которую приходится около четверти экспорта в денежном выражении.

Число стран-партнеров увеличила Воронежская область в ходе реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

Число стран‑покупателей выросло с 39 до 48. Крупнейшим партнером остается Турция: на нее приходится около четверти экспорта в денежном выражении и почти половина — в натуральном. Далее идут Индия и Узбекистан, но их общая доля снизилась с 75% до 55%. Заметно выросли поставки в Египет — в пять раз за месяц, также увеличился экспорт в Китай.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.