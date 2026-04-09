Белорус проверил слова бывшей жены о дочери и сделал ДНК-тест

Белорус спустя 14 лет узнал от бывшей жены, что его дочь не родная. Подробности приводит Государственный комитет судебных экспертиз.
Супруги прожили в браке семь лет, за это время у них родилась дочь. После развода мужчина исправно платил алименты.
«Однако спустя 14 лет после развода, несмотря на регулярное общение с дочерью, Мария сообщила Валерию, что он не является биологическим отцом девочки», — заметили в ведомстве, добавив: имена всех героев этой истории изменены.
Мужчина обратился в суд с иском об исключении информации о своем отцовстве из актовой записи о рождении ребенка. Проводилась судебная генетическая экспертиза управление ГКСЭ по Витебской области.
Эксперт установил: мужчина не является отцом Юлии. Данная информация стала основанием для исключения данных об отцовстве из записи акта о рождении.
