Короткий выход, быстрый удар: как расчеты БМ-21 «Град» работают в Сумской области

Расчеты БМ-21 «Град» 82-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» работают в Сумской области.
Старший наводчик БМ-21 с позывным «Феррелл» формулирует боевую схему предельно прямо: как только поступает цель, расчет выезжает, отрабатывает по противнику и затем делает откат. В его словах нет ни одной лишней детали — только тот порядок, который на войне становится нормой повседневной службы. По сути, это и есть формула современной реактивной артиллерии: короткий выход, быстрый удар, немедленный уход.
При этом сам залп — лишь видимая часть общей работы. «Феррелл» отдельно говорит о роли беспилотников: «птички» поднимаются в воздух, ведется артиллерийская разведка, и если цель вскрыта, расчет получает корректировку и приступает к работе. Это уже не огонь по условному квадрату, а постоянная связка между небом и землей, между теми, кто наблюдает, и теми, кто наносит удар. Именно такая увязка делает «Град» не просто мощным, а действительно оперативным средством поражения.
Не менее важен и другой элемент — сопровождение. По словам «Феррелла», вместе с расчетом постоянно действует мобильная группа, которая выдвигается вперед заранее, занимает район позиции, встречает машину и обеспечивает охранение, в том числе следит за угрозой со стороны вражеских БПЛА. В нынешних реалиях это уже не вспомогательная функция, а обязательное условие работы. Пока одна часть подразделения обеспечивает безопасность, расчет должен успеть выполнить задачу и не дать противнику времени на ответ.
Однако быстрота сама по себе ничего не стоит без точности. За то, чтобы «пакет» ушел туда, куда требуется, отвечает не только наводчик, но и топогеодезист. Один из них, Платон с позывным «Студент», говорит о своей задаче очень конкретно: он ориентирует «Град» на цель, и от его работы зависит, уйдет ли машина правее, левее или отработает точно по заданным координатам. Он подчеркивает, что расчет действует прицельным огнем. Для реактивной артиллерии это ключевой момент: мощь залпа имеет значение только тогда, когда она опирается на точный расчет.
Показательно, что и «Феррелл», и Платон говорят о своей службе именно как о совместном деле. Один описывает последовательность расчета, другой — ту часть работы, которая обеспечивает точность удара. В сумме из этих коротких комментариев складывается цельная картина: эффективность «Града» — результат комплексной работы наводчиков, топогеодезистов, водителей, сопровождения и беспилотной разведки. Это уже не только огонь, но и дисциплина взаимодействия.
Платон рассказывает, что пришел служить в 18 лет, подписал контракт осознанно и воспринимает свое решение как обязанность защищать Родину. По его словам, семья отнеслась к выбору с пониманием и гордостью, хотя, как и у многих на войне, главное желание родных одно — чтобы все скорее закончилось. Но закончится это, добавляет он, только тогда, когда военнослужащие будут эффективно выполнять свою работу.
Именно такое отношение лучше всего объясняет боевой быт артиллеристов. Есть цель, маршрут, позиция, команда на огонь, уход. Есть беспилотники, которые корректируют. Есть охранение, которое встречает на точке. Есть расчет, который должен уложиться в короткий временной коридор и при этом не потерять точность.
Группировка войск «Север» продолжает достигать тактических успехов на сумском направлении. В Краснопольском районе не утихают интенсивные стрелковые бои в окрестностях Новодмитровки. В ходе боевых действий военнослужащие штурмовых подразделений взяли в плен солдата из 53-го отдельного разведбатальона ВСУ.