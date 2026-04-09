Короткий выход, быстрый удар: как расчеты БМ-21 «Град» работают в Сумской области

Однако быстрота сама по себе ничего не стоит без точности. За то, чтобы «пакет» ушел туда, куда требуется, отвечает не только наводчик, но и топогеодезист. Один из них, Платон с позывным «Студент», говорит о своей задаче очень конкретно: он ориентирует «Град» на цель, и от его работы зависит, уйдет ли машина правее, левее или отработает точно по заданным координатам. Он подчеркивает, что расчет действует прицельным огнем. Для реактивной артиллерии это ключевой момент: мощь залпа имеет значение только тогда, когда она опирается на точный расчет.